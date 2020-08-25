  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li şarkıcıya Müslümanlardan büyük tepki
Dünya

ABD'li şarkıcıya Müslümanlardan büyük tepki

Ermeni asıllı Kim Kardashian ile evli olan şarkıcı Kanye West, sahip olduğu markanın çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri için İsrafil ve Azrail isimlerini koyacağını söyleyince Müslümanları ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 22:11:00 -
ABD'li şarkıcıya Müslümanlardan büyük tepki

Amerika'da şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabı markası Yeezy'nin çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri büyük tepki çekti.

Önümüzdeki ay satışa çıkacak olan yaklaşık 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı ilan edildi.

Müslümanlar ismilerin değiştirilmesini istiyor

Çoğu Müslüman sosyal medyada Kenya West'i ve Yeezy markasını hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini istedi.

Kenya West Başkan Donald Trump'a olan yakınlığı ile biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Kim Kardashian ve Kanye West, Başkan Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Skandal Türkiye paylaşımına tepki yağıyor! Kim Kardashian Türk isme bakın ne cevap verdi
Skandal Türkiye paylaşımına tepki yağıyor! Kim Kardashian Türk isme bakın ne cevap verdi

Gündem

Skandal Türkiye paylaşımına tepki yağıyor! Kim Kardashian Türk isme bakın ne cevap verdi

Skandal iftira sonrası Kim Kardashian'a büyük şok
Skandal iftira sonrası Kim Kardashian'a büyük şok

Dünya

Skandal iftira sonrası Kim Kardashian'a büyük şok

Kim Kardashian'dan skandal Azerbaycan çağrısı
Kim Kardashian'dan skandal Azerbaycan çağrısı

Dünya

Kim Kardashian'dan skandal Azerbaycan çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Selman

Başka isim bulamadin mi lan!!!!
  • Yanıtla
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek
Dünya

Bill Gates’in sözleri dünya gündemine oturdu: Koronavirüse yakalanmayan milyonlarca insan ölecek

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyadaki sistemi altüst eden yeni tip koronavirüs ile ilgili mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı