ABD'li şarkıcıya Müslümanlardan büyük tepki

Amerika'da şarkıcı Kanye West'in sahip olduğu giyim ve ayakkabı markası Yeezy'nin çıkaracağı yeni spor ayakkabıların isimleri büyük tepki çekti.

Önümüzdeki ay satışa çıkacak olan yaklaşık 180 sterlinlik (1740 lira) ayakkabıların isimlerinin İslamiyet'te dört büyük meleklerden olan İsrafil ve Azrail olacağı ilan edildi.

Müslümanlar ismilerin değiştirilmesini istiyor

Çoğu Müslüman sosyal medyada Kenya West'i ve Yeezy markasını hedef alarak bu durumun inançlarına hakaret olduğunu belirterek isimlerin değiştirilmesini istedi.

Kenya West Başkan Donald Trump'a olan yakınlığı ile biliniyor. Geçtiğimiz aylarda Kim Kardashian ve Kanye West, Başkan Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.