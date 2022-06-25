  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ABD'li oyuncu, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı
Spor

ABD'li oyuncu, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 19:27:00 -
ABD'li oyuncu, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtilerek, "Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23