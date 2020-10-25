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Gündem ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz" diyerek sert bir cevap verdi. ABD'li muhabir neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:31:00 -
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Dünya genelinde Azerbaycan'ın haklı mücadelesine olan destek giderek artarken, dünya medyası da mikrofonları Azerbaycan'ın sesini duyurmak için uzatmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD'li Fox News'la gerçekleştirdiği, gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Azerbaycan'ın haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya duyuran Aliyev, muhabirin kışkırtıcı sorularına verdiği cevaplarla gündeme oturdu.

"Türkiye gibi bir dostumuz olduğu için çok mutluyuz"

Fox News muhabirinin yaratmaya çalıştığı Türkiye karşıtı tavırlara geçit vermeyen Aliyev, ABD'li kanala ders niteliğinde açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesinde problem yarattığını söyleyen Fox News muhabirinin iddialarını kesin bir dille reddederek,"Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz. " ifadelerini kullandı.

"Türkiye güçlü varlığıyla herkese mesaj veriyor"

Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir politik güç olduğunu yineleyen Aliyev, muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerini ise "Hayır, asla. Türkiye bize politik destek veriyor ve bu her şeyden önemli. Çünkü Türkiye 'Biz Azerbaycan'ın yanındayız' dediğinde bu herkese açık bir mesaj olarak ulaşıyor." şeklinde yanıtladı.

"6 tane S-300 imha ettik"

''27 Eylülden beri ordumuz 6 S-300 imha etti'' diyen Aliyev'in, ABD'li muhabirin tüm provokatif sözlerine karşı tokat niteliğinde verdiği cevaplar, iki kardeş ülkenin arasındaki bozulmaz bağı bir kez daha dünyaya göstermiş oldu.

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