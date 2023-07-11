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Dünya ABD'li milletvekilleri Türkiye'nin adımını memnuniyetle karşıladı
Dünya

ABD'li milletvekilleri Türkiye'nin adımını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 03:21:00 -
ABD'li milletvekilleri Türkiye'nin adımını memnuniyetle karşıladı

ABD'li bazı milletvekilleri Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklamasından memnuniyet duydu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesindeki Cumhuriyetçilerin lideri Jim Risch, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda attığı adımdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Macaristan'ın da yakın zamanda bu konuda adım atmasını umduğunu kaydetti.

NATO'nun her zamankinden daha önemli olduğunu kaydeden Risch, "Daha güçlü ve daha büyük bir NATO sadece (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i caydırmakla kalmıyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping, sonunda Tayvan'ı alabileceğini umarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme çabalarına ittifakın nasıl yanıt verdiğini yakından izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Risch, "İsveç'i NATO ittifakına dahil olmasını ve bunun dünya tarihindeki en büyük siyasi-askeri ittifaka neler sunabileceğini dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Virginia Vekili Gerry Connolly de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin İsveç adımının NATO'nun geleceği için önemli olduğuna işaret ederek İsveç'in ittifaka katılımıyla "NATO'nun daha güçlü ve Avrupa'nın daha güvenli" olacağı mesajını verdi.

Tennessee Temsilcisi Cumhuriyetçi Steve Cohen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili kararının dünya barışı ve "Avrupa'nın Rus emperyalizminden güvenliğinin sağlanması" için uygun olduğu görüşünü savunup "Başkan Biden'ın önemli bir faktör olduğundan şüpheleniyorum. Erdoğan'a tebrikler." dedi.
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Vilnius'ta üçlü görüşme

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolleri'ni TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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