ABD'li Kongre üyesi Cohen: Öldürmek istiyorsanız Irak ya da Afganistan'a gidin!

ABD, cumartesi günü iki ayrı saldırıyla sarsıldı. Teksas eyaletindeki El Paso'da bulunan bir AVM'ye giren 21 yaşındaki beyaz ırkçısı Patrick Crusius toplam 20 kişiyi öldürdü. Olaydan 13 saat sonra bu sefer Ohio eyaletinin Dayton kentinde 24 yaşındaki Conner Betts katliam yaptı. Burada 9 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi ise yaralandı.

ABD polisi Teksas'daki olayın terör soruşturması kapsamına alındığını söyledi.

"GİDİP IRAKLI YA DA AFGAN ÖLDÜRÜN"

ABD Temsilciler Meclisi'niin Demokrat Partili üyelerinden Steve Cohen, yaşanan olayların ardından beyaz ırkçılarına seslenerek çok tartışılacak bir cümle sarf etti. Cohen, Twitter'dan paylaştığı mesajda beyaz ırkçılarına "Bir saldırı, silahı mı ateşlemek istiyorsunuz? Irak'a ya da Afganistan'a gidin! Gönüllü olarak!" dedi.

"SALDIRGAN" AMA "TERÖRİST" DEĞİL

ABD'deki olay bireysel silahlanma ya da Donald Trump'ın körüklediği ırkçılık üzerinden eleştirilse de Amerikan basınında "terör" şeklinde isimlendirilmedi. Medyanın beyaz ırkçılarını koruduğu, saldırgan Müslüman ya da siyahi olduğunda "terörist" manşetleri attıkları biliniyor.