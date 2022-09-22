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Gündem ABD’li isimden tarihi itiraf: Türkiye bu konuda haklı
Gündem

ABD’li isimden tarihi itiraf: Türkiye bu konuda haklı

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, "F-35 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Eski başkan Trump'da bunu söyledi. Siyasi olarak ABD iç politikada Yunanistan'ı destekliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:50:00 -
ABD’li isimden tarihi itiraf: Türkiye bu konuda haklı

ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ve nükleer tehdidini değerlendiren Bryza "Putin'in nükleer silah kullanmaya soyunacağını hiç zannetmiyorum. Rusya'da kendi siyasi geleceği ile ilgili endişeleri var. Savaşı kendi iktidarını korumak için kullanıyor. Putin kendini düşünüyor ama Batı bize saldırıyor diyor. Putin'in ülkesinde kurduğu sistem güçlü bir sistem. Putin şuan kendi ülkesinin geleceğini mahvediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından itibaren Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının çok önemli olduğunun altını çizen eski bakan, "ABD'ye baktığımız zaman NATO'dan taraf olmadığı için, Türkiye ile ilgili eleştirel var. Türkiye, ise biz NATO'daki diğer ülkelerle aynı görüşte olmayabiliriz diye düşünüyor. "Biz Ukrayna'ya destek oluyoruz ama Rusya ile de ilişkilerimizi sürdürüyoruz" diyor. Putin'in artık gerginliği yatıştırma yoluna girdiğini düşünüyor. Şu an asla Sergey Lavrov'un yerinde olmak istemezdim. Bence Putin onu küçük düşürdü." şeklinde konuştu.

Azerbaycan ve Ermenistan gerilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bryza, "Azerbaycan ve Ermenistan'da da bulundum. Paşinyan imzaladığı anlaşmalara sadık kalmak istiyor. Bu anlaşmada bütün birliklerini Karabağ'dan çekeceğini söyledi. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında üçlü bir anlaşma imzaladı. Ermenistan zaten savaşı kaybetti, haklı bir sebebi de yok, işgalciler. Ermenistan muhalefeti Azerbaycan'la çatılma bitsin istemiyor. Ermenistan'ın askeri bir güçleri de yok. Paşinyan'ın savaştan sonra ayakta kalacağını düşünmüyordum ama seçimle tekrar iktidara geldi." dedi.

Azerbaycan'ın zaferi

Azerbaycan'ın zaferi Erivan'ı psikolojik olarak çökertti." Bryza, konuşmasını şöyle sürdürdü, ABD dış politikası başkan tarafından belirlenir. Pelosi güçlü bir karakter. Bir ülkeyi ziyaret ettiğinde kendi kişisel kapasitesinde bunu yapıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı değil Başkan Joe Biden dış politikayı belirler.Biden Pelosi'nin Tayvan'a gitmesini de benimsemedi. Pelosi'nin Erivan'daki söylemleri oldukça gereksiz. ABD olarak bizim politikamız arabulucu olmaktır. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada ABD'nin rolü zamanla belli olacak. Avrupa Birliği de aktif bir rol oynamalı. Sanki ABD Ermenistan'ın tarafındaymış gibi düşünülüyor ama Pelosi bunu Californiya'daki oylar için yaptı. Dışişleri Bakanı Bliken, ABD'nin tarafsız olduğunu açıkça ifade etti.

Miçotakis buna karar verdi

Matthew Bryza, Yunanistan'ın provokatör tavırlarına ilişkin ise "Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ile gerilimi arttırmaya karar verdi. F-35 konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Eski başkan Trump'da bunu söyledi. Siyasi olarak ABD iç politikada Yunanistan'ı destekliyor. ABD'de Yunanistan'la ilgili romantik bir bakış açısı var. " ifadelerinin kullandı.

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