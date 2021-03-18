ABD'li isimden skandal açıklama: Türkiye'nin Su-57 savaş uçaklarını alması sizin için kabus olur

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet jetin ABD Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi sonrası, Ankara alternatif uçak arayışına girmişti. Listede Rus yapımı Su-57'de var. Her ne kadar Moskova ve Ankara'dan karşılıklı olumlu sinyaller verilse de iki ülkede uçak alımı konusunda anlaşmadı. Türkiye motivasyonun çoğunu yerli ve milli jetin geliştirilmesine vermiş durumda.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Valeriya Reşetnikova'nın Türkiye'yle Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarikiyle ilgili görüşmeler yapmaya hazır oldukları yönündeki açıklaması üzerine, "19FortyFive" sitesi için bir makale kaleme yazan ABD'li uzman Peter Suciu, Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına ilgisinin altında Ankara'nın S-400 füze sistemleri almasına cevaben ABD'nin F-35 uçaklarının tedarikini yasaklamasının yattığına dikkat çekti.

"NATO için kabus olur"

Suciu, Türkiye'nin Su-57 uçakları alması durumunda bunun NATO için kabus olacağını vurguladı.

Suciu, Ankara'nın Milli Muharip Uçağı (TF-X) geliştirme çalışmaları yürüttüğünü de anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 alamamaları halinde Su-35 ve Su-57 alma imkanını gözden geçireceklerini söylemişti. Erdoğan, daha önce Moskova'da katıldığı MAKS-2019'da söz konusu uçakları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yakından inceleme fırsatı bulmuştu.