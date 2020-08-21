ABD'li isim Türkiye'ye geliyor

22-28 Ağustos tarihlerinde, Türkiye ABD'li bir ismi konuk edecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile İsviçre'ye ziyarette bulunarak Suriye ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirecek.

Ziyaretle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Jeffrey'nin Türkiye ile İsviçre ziyaretlerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn'un da eşlik edeceği duyuruldu.

James Jeffrey ve yanındaki heyetin başkent Ankara'da üst düzey Türk yetkililer ile yapacağı görüşmelerde, terör örgütü DAEŞ'le mücadele, Suriye ve bölgedeki ikili iş birliği konularının ele alınacağı bildirilirken, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasıyla ilgili sürecin de görüşüleceği ifade edildi.

Beşşar Esed'e yönelik baskı politikası da görüşülecek

Açıklamanın devamında, Jeffrey'nin, İstanbul'da bir araya geleceği Suriyeli muhalif gruplar ile sivil toplum üyeleriyle Suriye'deki son durumu değerlendireceği vurgulanarak, ABD'nin katil Beşşar Esed'e yönelik ekonomik ve siyasi baskı politikasının da görüşme konusu olacağı belirtildi.

İsviçre temasları

Jeffrey'nin İsviçre temaslarında ise Cenevre'de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşeceği, Suriye Anayasa Komitesi 3. tur görüşmelerine katılım gösteren liderlerle görüşme yapacağı kaydedildi.

ABD'den Beşşar Esed çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 Ağustos 2013 tarihinde Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 1400'ün üzerinde sivili kimyasal silahla katletmesiyle ilgili, Suriye diktatörü Beşşar Esed'in kimyasal saldırılarından sorumlu tutulması için tekrar çağrıda bulunmuştu.