ABD'li isim Rus ordusunun kaybını açıkladı

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Rus ordusunun çok sayıda askerini kaybettiğini ve birçok silah ve askeri ekipmanın da Ukrayna güçlerinin eline geçtiğini öne sürerek "İlk defa yüzde 90'ın altına düşmüş olabilirler" dedi.

ABD, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya'nın işgalin başında 150 binden fazla askere ve tam teşekküllü bir savaş için yeterli askeri ekipmana sahip olduğu tahmininde bulunmuştu.



Geri püskürtüldüler

Batı istihbaratına göre; savaşta 4 hafta geride kalırken Rus ordusu Ukrayna'da önemli bir kenti ele geçirmeyi başaramadı ve birçok yerde Ukrayna güçleri tarafından geri püskürtüldü.

Ölen Rus askeri sayısı

2 Mart'ta Ukrayna'da 498 askerini kaybettiğini açıklayan Rusya'dan o tarihten bu yana askeri kayıplarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ukrayna hükümetine göre 15 binden fazla Rus askeri hayatını kaybederken; ABD'li yetkililer bu rakamı 7 bin olarak açıklamıştı.