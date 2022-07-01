ABD'li gazeteci şaşkına uğradı: 'Otoriter' dediğimiz Erdoğan, diğer liderlerin aksine...

32. NATO Zirvesi, İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlendi.

Türkiye'nin dikkat çektiği zirveye, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi damga vurdu.

Zirvenin son gününde katılım sağlayan dünya liderlerleri, basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li gazeteciyi şaşırttı

ABD'li gazeteci Michael Tracey de NATO Zirvesi'ne katılan gazeteciler arasında yer aldı. Basın mensuplarının sorularının yantılandığı toplantıda dikkatini çeken bir durumu paylaşan Tracey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Belirlenmemiş soruları seçiyor

Sosyal medya hesabından deneyimlerini aktaran Tracey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi.

"Otoriter etiketi alan Erdoğan, Biden ve Johnson'dan daha çok soru aldı"

Tracey, şaşkınlığı şu sözlerle aktardı:

"Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim.

'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum.

Biden, Ukrayna'ya yeni silahlar göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) başıyla onayladı. Yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ ve NBC sordu."