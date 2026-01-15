ABD’li eski Bakan’dan skandal sözler: Gazze soykırımı, tarih kitaplarında olmamalı

TAHSİN HAN

Siyonizmin azılı savunucularından olan eski CIA direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının tarih kitaplarında yer almaması gerektiğini söyledi... Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre; Pompeo, 13 Ocak’ta İsrail yanlısı MirYam Enstitüsü’nün düzenlediği çevrimiçi bir etkinlikte yaptığı konuşmada, savaşın nasıl belgelendiğinin, nasıl hatırlanacağını belirleyeceğini savunarak, hikayenin istedikleri gibi yansıtılması gerektiğini söyledi.

MEE sitesi ahlaksız ve akıldışı ifadeleri “Pompeo’nun açıklamaları, Gazze’deki yıkımın boyutuna ve olağanüstü ölü sayısına rağmen, Filistinli sivillerin çektiği acıların önemini göz ardı eder gibi görünüyor. Gazze’deki savaş, Birleşmiş Milletler ve soykırım uzmanları tarafından soykırım olarak ilan edilmiş olup, 71.400’den fazla ölü bulunmaktadır” eleştirisiyle verdi.

Haberde; “Pompeo’nun açıklamaları, uluslararası insan hakları örgütleri, BM kuruluşları ve gazetecilerin kuşatma altındaki bölgede yaygın sivil kayıpları, yerinden edilmeleri ve insani çöküşü belgelemeye devam ettiği bir dönemde geldi” denildi.

TARİHİ İSTEDİKLERİ GİBİ YAZACAKLAR

Sitede Pompeo’nun, “Gazze’de kurbanlar vardı, bugüne kadar yapılmış her savaşta sivil kayıplar olur. Ancak gerçek kurbanlar İsrail ulus devletinin halkıydı. Saldırgan, Hamas’ın vekili olan İran rejimiydi” ifadeleri aktarıldı.

Haberde ayrıca, “İnternet ortamındaki eleştirmenler, bu açıklamanın ABD ve İsrail yetkililerinin Filistin deneyimlerini göz ardı ederken tarihsel anlatıyı İsrail lehine kontrol etme yönündeki daha geniş bir çabasını yansıttığını yaygın olarak dile getirdiler” denildi.

Bu açıklamalar sosyal medyada hızla yayıldı ve Pompeo’yu savaşın insani bedeli için hesap sormak yerine, kurbanları tarihsel hafızadan silmeyi açıkça savunmakla suçlayan aktivistler ve yorumcular tarafından kınandı.

Filistinli gazeteci Motasem A. Dalloul, X’te İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma atıfta bulunarak, “Ölümlerinden sonra bile bize uyguladıkları soykırımı devam ettirmek için çalışıyorlar!” dedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pompeo’nun son açıklamalarını soykırımın inkarı olarak nitelendirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hıristiyan ve Müslüman Filistinlilere duydukları nefreti gizlemiyorlar bile” dedi.

SİYONİZTLERİN ENSTİTÜSÜ

Pompeo’nun oturumuna katıldığı MirYam Enstitüsü, internet sitesinde “çeşitli ve farklı bakış açılarına sahip önde gelen İsrailli uzmanlar için bir forum” olarak tanımlanıyor. İşgal altındaki Filistin’de birçok askeri operasyonda yer almış eski bir İsrail ordusu gazisi olan Benjamin Anthony, MirYam Enstitüsü’nün CEO’su ve kurucu ortağıdır.