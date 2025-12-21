ABD’li doktorun Gazze feryadı: “Bu bir savaş değil, masumların katliamı”

  • İSTANBUL
Gazze'ye gönüllü giden ABD'li çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Hassan, “Cansız bir çocuğu kucağımda tuttum. Onu kurtaracak hiçbir ekipman yoktu. Bu bir savaş değil, masumların katliamı.” ifadelerin kullandı.

Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama feryatlar yükseliyor. Gazze'ye gönüllü giden ABD'li çocuk cerrahı Tanya Haj Hassan da bölgede yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Yaralı bir çocuğa yaptığı müdahale yaptığı anlarını anlatan Hassan, “Cansız bir çocuğu kucağımda tuttum. Onu kurtaracak hiçbir ekipman yoktu. Bu bir savaş değil, masumların katliamı.” dedi.

Haj Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının Batı medyası tarafından görmezden gelindiğini belirtti ve doktorlar olarak soykırıma engel olamayacaklarını vurguladı.

ABD’li doktor, insanlara kendilerini bu çocukların annesi babası olduğunu düşünerek empati yapmaya çağırdı.

