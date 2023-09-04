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Yaşam ABD'li dağcı bin metre derinlikte rahatsızlandı
Yaşam

ABD'li dağcı bin metre derinlikte rahatsızlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 00:12:00 -
ABD'li dağcı bin metre derinlikte rahatsızlandı

ABD'li dağcı Mersin'de bulunan Morca Mağarası'nda bin metre derinlikte fenalaştı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 bin 100 rakımda yer alan Morca Mağarası'na inen ekipteki ABD'li dağcı bin metrede rahatsızlanınca bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sugözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye'nin en derin mağaralarından biri Morca'ya aralarında yabancıların da olduğu 14 kişilik ekip iniş gerçekleştirdi. Toroslar'ın 2 bin 100 metreden girişi olan mağaraya inen ekipte yer alan ABD'li Marck Dick, yaklaşık bin metrede mide rahatsızlığı geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan dağcının kurtarılması için İtalya ile Macaristan'dan Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun koordinesinde destek ekiplerin geleceği bildirildi.

 

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