0553 313 94 23

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham'dan Prens Selman yorumu: Çılgın ve tehlikeli

CIA Direktörü Gina Haspel'in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ABD Senatosu'nu bilgilendirdiği oturumda söz alan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, "CIA bilgilendirmesi sonrasında Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in bilgisi olmadan gerçekleşmediğine eminim. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin suç ortağıydı. Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli." ifadelerini kullandı.

04 Aralık 2018 Salı 22:02
ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham'dan Prens Selman yorumu: Çılgın ve tehlikeli

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Senatosu'nu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgilendirdi.

Haspel'in katıldığı oturumun ardından ABD'li senatörlerden peş peşe açıklamalar geldi.

Demokrat senatör Menendez, "ABD, Yemen'deki savaşa ve Kaşıkçı cinayetine güçlü bir yanıt vermeli. ABD, Suudilere net ve tartışmasız bir mesaj göndermeli. Mevcut olanlardan öte yaptırımlara bu mesajı gönderecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör Shelby tarafından yapılan açıklamada ise, "Bilgilendirme, ABD'deki hiç kimsenin onaylayamayacağı cinayet hakkındaki düşüncelerimizin bir çoğunu doğruladı" dedi.

'Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli'

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden biri olan Lindsay Graham tarafından yapılan açıklamada ise, "CIA bilgilendirmesi sonrasında Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in bilgisi olmadan gerçekleşmediğine eminim. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin suç ortağıydı. Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli. Senato'daki meslektaşlarımla Suudi Veliaht Prensin cinayetin suç ortağı olduğu yönünde bir açıklama üzerinde çalışacağım. Suudi Arabistan'a silah satışını destekleyemem. Cinayetin içinde yer alanlara karşı Magnitsky Yasası uygulamaya sokulmalı. Trump yönetimi Veliah Prens'le ilgili kanıtları görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

'Cinayet emrini Veliaht Prensin verdiğine dair hiçbir şüphem yok'

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör olan Corker ise, "Cinayet emrini Veliaht Prensin verdiğine dair hiçbir şüphem yok. Bunun bir bedeli olmalı. Trump ayağa kalkmalı ve birkaç gün içerisinde ABD'nin cinayeti bağışlamayacağını açıklamalı. Aksi takdirde Kongre harekete geçmeli" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:02
  1. İstanbul
  2. prens selman
  3. Gina Haspel
  4. Lindsay Graham

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar Emiri'ne KİK Zirvesi daveti
    1. Suudi Arabistan Kralı'ndan Katar..
    2. Mutsuzluk kireçlenme yapıyor
    3. "Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma..
    4. Fransa'daki protestolar Paris Saint..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    6. Bakan Dönmez'den madenci ailesine..
    7. NATO'dan flaş açıklama: Korumak artık..
    8. HDP'li İdris Baluken'in hapis cezası..
    9. Tırnak bakımı nasıl yapılır?
    10. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
    11. Sosyal medya tüm hayatınızı altüst..
    12. Ses kısıklığının nedenleri nelerdir?
    13. Saçla ilgili merak edilen sorular
    14. ABD'li Cumhuriyetçi senatör Graham'dan..
    15. Mamada asla buğday unu kullanmayın
    16. Maduro'dan dikkat çeken açıklama:..
    17. AB, ABD'nin Hamas'ı kınayan BM..
    18. Mobilyaların kölesi miyiz biz?
    19. Rusya'dan ABD'ye "Orta Menzilli..
    20. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz