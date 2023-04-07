ABD'li Bloomberg'den çarpıcı "6'lı Masa" yorumu: İstikrarsızlık getirir

ABD'li Bloomberg'den 6'lı masa analizi geldi. Bloomberg çoklu yönetimin istikrarsızlık örneği olacağını yazdı. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, masanın etrafındaki 5 genel başkanı, seçilmesi halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atayacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ısrarıyla, bu yardımcılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eklendi. Toplam yardımcı sayısı 7'ye yükseldi.

İstikrarsızlık örneği

Bloomberg, muhalefet cephesinde ortaya çıkan tabloya dikkati çekti. Daha önce eşi benzeri görülmeyen bu düzenlemenin, istikrarsızlık örneği olduğu belirtildi.

CHP Lideri'nin kazanma ihtimaline ve cumhurbaşkanı yardımcılıkları konusuna değinilen haberde, çoklu yardımcılık sisteminin risklerinden söz edildi.

"Alışılmadık bir düzenleme"

Diğer genel başkanların yanı sıra Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili duruma işaret edildi:

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"Kılıçdaroğlu kazanırsa, diğerlerinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması bekleniyor. Bu, herhangi bir hükümet için alışılmadık, istikrarsız bir düzenleme. Onları yönetmek zor olabilir."