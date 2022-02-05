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Dünya Abdicemil Nurpeyisov vefat etti
Dünya

Abdicemil Nurpeyisov vefat etti

Klasik Kazak edebiyatının çınarı olarak bilinen ünlü yazar Abdicemil Nurpeyisov, 97 yaşında hayata vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 15:07:00 -
Abdicemil Nurpeyisov vefat etti

Kazakistan Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Kazak edebiyatının önemli ismi Abdicemil Nurpeyisov, Almatı'da hayatını kaybetti. 1924'te Aral Gölü yakınındaki bir köyde dünyaya gelen Nurpeyisov, ilk eserini 18 yaşında gittiği İkinci Dünya Savaşı'ndan döndükten sonra kaleme aldı.

Nurpeyisov, savaştan izlenimlerini aktardığı ilk eseri Kurlyanda'yı 1950'de okurlarıyla buluşturdu. Yazarın adını tüm dünyaya duyuran ve birçok yabancı dile çevrilen büyük eseri üç başlıktan oluşan Kan men Ter (Kan ile Ter) adlı romanı oldu.

Nurpeyisov, 1960'larda zengin Kazakçasıyla kaleme aldığı Kan men Ter'de söz konusu dönemdeki sıkı sansüre rağmen halkın ve ülkenin sosyal hayatını tüm gerçekleriyle anlatmayı başardı.

Bunun yanı sıra Nurpeyisov, memleketi ve eserlerinde hep sevgi ile bahsettiği Aral Gölü'nün kaderine kayıtsız kalmadı. 2000'de yazdığı "Songy parız" (Son görev) adlı romanında Aral Gölü'nü tehdit eden unsurlara dikkati çekti.

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