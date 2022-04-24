Abdi, SİHA’lardan çok rahatsız

MEHMET AYDIN

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanı Abdi Şahin, MİT operasyonuyla Suriye’nin Aynularab ilçesinde 3 gün önce öldürülen üst düzey teröristlerin ölümünden sonra rahatsızlığını Twitter üzerinden dile getirdi. Örgütün sözde Genel Komutanı Abdi Şahin, MİT’in hava operasyonuyla 3 üst düzey ismi etkisiz hale getirmesi sonrası çaresizliğini sözde barış mesajı üzerinden verip dünyayı etkilemeye ve SİHA’lara karşı algı oluşturmaya çalıştı. Teröristbaşı, Twitter’dan “Türkiye, garantör ülkeler ile varılan uluslararası sözleşmelere yönelik ihlallerini artırıyor. Kobani’nin (Aynularab) hedef alınması, bombardımanlar ve yönetimde (örgüt) yer alan yetkililerin SİHA’lar ile öldürülmesi, güvenliği ve barışı tehdit eden ve DAEŞ karşıtı operasyonları engelleyen provokasyonlardır” paylaşımı yaptı.

Son olarak Aynularab’ta düzenlenen SİHA saldırında YPG’nin kadın kolu olan YPJ’nin üst düzey 3 ismi etkisiz hale getirilmişti. Gücenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aynularab’ın güney kırsalındaki yolda TSK’ya ait bir SİHA’nın örgüt yetkililerini taşıyan bir otomobili hedef aldığı bildirilmişti. Örgütün kadın oluşumu YPJ de öldürülen 3 üyesinin kimliğini açıklamıştı. YPJ, öldürülen 3 teröristin “Dilar Heleb” kod adlı Ranya Henan, “Ronahi Kobani” kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed, “Kobani” kod adlı Cihan Nidal Ali olduğunu açıklamıştı.