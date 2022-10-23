AB’den yeni İtalya Başbakanına tebrik
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, İtalya’da önceki gün sağ koalisyon hükümetini kurarak ülkenin yeni başbakanı olan Giorgia Meloni’yi tebrik etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadaki mesajında, İtalya’nın ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Meloni’yi kutladığını bildirdi. Von der Leyen, “Önümüzdeki sınamalara karşı yeni hükümetle yapıcı iş birliği kuracağımıza inanıyorum ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum” ifadesini kullandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Meloni’ye sosyal medyada yazdığı tebrik mesajında, “AB’nin ve İtalya’nın çıkarı için birlikte çalışalım” ifadesine yer verdi.