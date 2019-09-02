AB'den Yemen'deki hapishane saldırısına tepki

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Yemen'in Zamar kentindeki hapishaneye yönelik saldırının bölgesel gerginliği artırdığını bildirdi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Zamar kentindeki hapishaneye yönelik saldırının onlarca kişinin ölümüne ve yüzlerce sivilin yaralanmasına neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ülkede çatışmanın ciddi bir şekilde arttığı bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, hem bölgesel gerginliği artırıyor hem de milyonlarca Yemenlinin acısını dindirmeye yönelik girişimleri zedeliyor." ifadesine yer verildi.

Sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuk kurallarının uygulanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, AB'nin müzakere edilmiş bir siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler girişimlerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiği kaydedildi.

Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

