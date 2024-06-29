  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar yeni zammı 'ne gerek vardı' diyerek duyurdu: Yüzde 20 geliyor

Konya'dan beyaz petrol fışkıracak! Herkes şaşkın ama tüm emareler bunu gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere nasihat

Soyunup bakın ne yapmaya çalıştı! Cami önünde ahlaksız kadın provokasyonu

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nde hareketli saatler: Herkesi tedirgin eden saldırı! Saldırgan öldürüldü

PKK’nın yayın organından İBB’ye transfer! Maaşı dudak uçuklattı

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Rus birlikleri Ukrayna'nın 'Mig-29' tipi savaş uçağı, 119 İHA'yı imha etti

Herkes tedirgin! Saatler içinde 6 İHA düşürüldü

İzmir ve Bursa'dan peş peşe kötü haberler! MSB açıklama yaptı

Hadi şimdi de fiyatları katlasanıza! ikinci el otomobilde tepetaklak dönem
Dünya AB'den yaptırım üstüne yaptırım! Yeni kararlarını açıkladılar
Dünya

AB'den yaptırım üstüne yaptırım! Yeni kararlarını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-06-29 20:38:00 -
AB'den yaptırım üstüne yaptırım! Yeni kararlarını açıkladılar

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldı.

AB Konseyi, Ukrayna ile savaşta Rusya'ya sağladığı destek nedeniyle Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, yeni kısıtlayıcı tedbirlerle, Rusya ve Belarus ekonomisi arasında yüksek düzeydeki entegrasyondan kaynaklanan ve mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların Belarus vasıtasıyla atlatılması sorununun ele alındığı kaydedildi.

Hem sivil hem de askeri (çift kullanımlı) gelişmiş ürün ve teknolojilere yönelik ihracat yasağının Belarus'a da genişletildiği belirtilen açıklamada, Belarus'un sanayi kapasitesini geliştirmesine katkıda bulunabilecek mallara daha fazla ihracat kısıtlamaları getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizcilik seyrüsefer ürünleri ve teknolojileri ile lüks malların Belarus'a ihracatına da ilave kısıtlamalar getirildi." bilgisi verildi.

Belarus'tan altın, elmas, helyum, kömür ve ham petrol dahil mineral ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ithal edilmesinin, satın alınmasının veya devredilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, Belarus'a defter tutma, vergi danışmanlığı, iş ve yönetim danışmanlığı, halkla ilişkiler, muhasebe, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin sağlanmasının da yasaklandığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, ürünlerin, Belarus'ta kayıtlı araçlarla AB sınırları içinde kara yoluyla taşınamayacağı da ifade edildi.

AB ülkelerindeki ihracatçıların, gelecekteki sözleşmelerine "Belarus'a hayır" maddesi ekleyeceği belirtilen açıklamada, böylece hassas mal ve teknolojiler ile savaş malzemelerinin Belarus'a ihracatının yasak kapsamına gireceğine işaret edildi.

Açıklamada, Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine veya savunma ve güvenlik sektörünün ilerlemesine katkıda bulunabilecek ürün ve teknolojilerin ülke topraklarından geçişinin de yasaklanacağı bildirildi.

AB, geçen hafta Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul etmişti.

Yeni paket, mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukları kapatmayı ve yaptırımların çevresinden dolaşılmasını zorlaştırmayı da içeriyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA

Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor
Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor

Kobi

Türkiye’nin İnovatif Girişimcileri Avrupa Birliği’ne açılıyor

Avrupa Birliği'nden, Türkiye ile ilgili tüm dünyayı şoke eden rapor! İçimizdeki eziklere ithaf olunur
Avrupa Birliği'nden, Türkiye ile ilgili tüm dünyayı şoke eden rapor! İçimizdeki eziklere ithaf olunur

Medya

Avrupa Birliği'nden, Türkiye ile ilgili tüm dünyayı şoke eden rapor! İçimizdeki eziklere ithaf olunur

Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!
Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

Avrupa

Bakandan Avrupa Birliği ve gümrük açıklaması!

Avrupa'dan Esed kararı
Avrupa'dan Esed kararı

Dünya

Avrupa'dan Esed kararı

Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti
Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti

Dünya

Rusya'dan, Avrupa Birliği'ne suçlama! Türkiye açıklaması dikkat çekti

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...
Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...
Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

Gündem

Gazze'de bilanço katlanıyor! Avrupa Birliği'nden 'Refah' açıklaması...

{relation id:1849719 slug:'turkiyenin-inovatif-girisimcileri-avrupa-birligine-aciliyor'}

{relation id:1849719 slug:'turkiyenin-inovatif-girisimcileri-avrupa-birligine-aciliyor'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23