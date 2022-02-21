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Dünya AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar euro kredi
Dünya

AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar euro kredi

Rusya ile yaşanan krizde Ukrayna'yı destekleyen Avrupa Birliği, Ukrayna'nın ekonomisini toparlayabilmesi için 1.2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 13:50:00 -
AB'den Ukrayna'ya 1.2 milyar euro kredi

Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya ekonomisini toparlayabilmesi için 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

AB, Ukrayna'ya 1,2 milyar euro kredi verecek Brüksel AB Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

İki taksitle verilecek

Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için toplam 1,2 milyar euroluk kredi desteği iki taksit olarak sağlanacak. Söz konusu paket, geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda da onaylanmıştı.

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