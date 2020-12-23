AB'den Türkiye'ye 485 milyon euro mülteci fonu

AB Komisyonu Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere fon sağlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’deki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi.

Türkiye'ye 485 milyon euro fon

Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci yaşıyor

Paranın aktarılacağı fonlar, Kızılhaç ve UNICEF ortaklığıyla Türk Kızılayı tarafından yönetiliyor. Türkiye'de, 4 milyondan fazla mülteci yaşarken, bu mültecilerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

AB, 6 milyar avro taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Geçen hafta, AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun tamamının sözleşmelere bağlandığı açıklanmıştı.