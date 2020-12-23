  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AB'den Türkiye'ye 485 milyon euro mülteci fonu
Gündem

AB'den Türkiye'ye 485 milyon euro mülteci fonu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere 485 milyon euro fon sağlayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:15:00 -
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euro mülteci fonu

AB Komisyonu Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, 2021 yılında Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yürütülen projelere fon sağlayacağı açıklandı.

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’deki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılanması ve mülteci çocukların eğitimleri için fon sağlayan iki programın genişletildiği belirtildi.

Türkiye'ye 485 milyon euro fon

Söz konusu programlar kapsamında Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik 2021 yılı içerisinde 485 milyon euro fon sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, sağlanacak fonla birlikte 1,8 milyon mültecinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ve 700 binden fazla çocuğun da eğitimine destek sağlanacağı bildirildi.

Türkiye'de 4 milyondan fazla mülteci yaşıyor

Paranın aktarılacağı fonlar, Kızılhaç ve UNICEF ortaklığıyla Türk Kızılayı tarafından yönetiliyor. Türkiye'de, 4 milyondan fazla mülteci yaşarken, bu mültecilerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

AB, 6 milyar avro taahhüt etmişti

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Geçen hafta, AB tarafından "Türkiye'deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avronun tamamının sözleşmelere bağlandığı açıklanmıştı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
İsrail’den gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü! Yoel Strick silahına davrandı
Dünya

İsrail’den gelen görüntü gündeme bomba gibi düştü! Yoel Strick silahına davrandı

İsrail'de bir öğrencinin tutuklanmasıyla başlayan olaylar büyümeye devam ediyor. Ülkede yaşayan ultra Ortodoksların başını çektiği gösterile..
Bakan cumartesi gününü işaret etti! Kritik altın ve lityum açıklaması
Ekonomi

Bakan cumartesi gününü işaret etti! Kritik altın ve lityum açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden Pilot Lityum Üretim Tesisi'nin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konfer..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay