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Dünya

AB'den Türkiye açıklaması: Yararımıza olur

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Türkiye ile iyi ilişkiler inşa etmenin Yunanistan'ın ve AB'nin yararına olduğunu belirterek, "Bu nedenle Türkiye ile irtibata geçerek tekrar güven inşa etmeliyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 11:51:00 -
AB'den Türkiye açıklaması: Yararımıza olur

Yunanistan’ı ziyaret eden Josep Borrel, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros bölgesinde incelemelerde bulundu.

Borrel daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri yürütmenin en çok Yunanistan’a fayda sağlayacağını ifade ederek, "Türkiye ile iyi ilişkiler olması için hiç kimsenin Yunanistan'dan daha önemli sebepleri yok. Çünkü sonunda iyi komşu olmalıyız." diye konuştu.

Türkiye’nin, Ege ve Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili bilgisi olduğunu ve iki ülkenin ortak ilgi alanları ile ilgili gündem belirlenebileceğini söyleyen Borrel, şunları kaydetti:

"Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri yürütmek en çok Yunanistan’a fayda sağlar. Günün sonunda AB’nin de iyi komşuluk ilişkileri için kurulduğunu düşünürsek, bu hususun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız. Çıkarlarımızı da gözetmeliyiz. Bu nedenle Türkiye ile irtibata geçerek tekrar güven inşa etmeliyiz. İlişkilerimizi geliştirmek ve mevcut sorunlarımızı çözmek, AB, Türkiye ve Yunanistan’ın çıkarına olur."

 

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Yorumlar

abdullah

güven ürkek bir kuştur.... TÜRKİYE EN ADİ ÜÇKAĞITÇILAR İÇİN BİLE EMİN GÜVENİLİR BİR ÜLKEDİR...PEKİ YA SİZ BİZİ EYLEMLERİNİZLE İKNA ETMENİZ ÇOOOOOOOOOOK ZAMAN ALACAK, hele bu kafadayken ve her yerinizden ırkçı islam/türkiye düşmanı, terörist-darbeci-bölücü dostluğunuz zirvedeyken.....????
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