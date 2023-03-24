AB'den Rusya ve Çin tepkisi: Saf değiliz

Brüksel’de düzenlenecek AB zirvesi öncesi euronews’ün sorularını yanıtlayan Michel, "Çin'in Rusya'yı desteklememesinin önemli olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Çin'in uluslararası hukuku, BM sözleşmelerini ve istikrarı desteklemesi önemli.” dedi.

Çin ve Rusya arasındaki ilişkilere değinen Michel, “Saf değilim. Çin ile Rusya arasında yakın bağlar olduğunu biliyorum. Ama öte yandan, bu koşullarda, Çin ile her konuda hem fikir olduğumuz için değil, aksine ilkelerimizi ve kendi çıkarlarımızı savunmamız gerektiği için Çin ile ilişki kurmamız gerektiğinin çok açık olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Michel, Çin’in sunduğu barış planı yerine Ukrayna’nın sunduğu 10 maddelik plan için AB’nin desteğinin sürdüğünü yineledi.

Çin’in 12 maddelik planında işgal topraklarından bahsedilmezken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesi işgal olarak görülmüyor.

Michel, Çin’in önerisi için, “Bu bizim inandığımız bir barış planı değil. Biz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin BM sözleşmesi, uluslararası hukuk, çok taraflılık temelindeki barış planına inanıyoruz.” dedi.

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Michel, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının bu haftaki son toplantısında Ukrayna’ya mühimmat sağlama konusundaki son kararının önemli olduğunu vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini belirterek, üye ülkelerin 3 aşamalı bir yaklaşım sergileyeceklerini, ilk aşamada teslim edilecek mühimmat için 1 milyar euro kaynak sağlanacağını, ikinci aşamada 1 milyar euroluk ortak alım yapılacağını, son aşamada da top mermisi üretim kapasitesinin artırılacağını aktarmıştı.

Michel, “askeri destek ile aktif savaşma arasındaki çizgi” konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise AB'nin yasal olarak saldırı altındaki bir ulusa yardım etme hakkı bulunduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki ortada Rusya'ya saldırma niyeti yok. Bir saldırgan var: bu da Rusya. Kurbanlar var, Uluslararası hukuku destekliyoruz çünkü biliyoruz ki Ukrayna'yı desteklemezsek bu dünyanın gelecekte daha az güvenli olacağı anlamına gelecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews