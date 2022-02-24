AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım listesi, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki kişiler, yaptırım listesinde bulunuyor.

Yaptırım listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer alıyor.

Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesinde bulunuyor.

Rusya Başbakan Yardımcıları Marat Khusnullin ve Dmitriy Yuryevich Grigorenko ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Gennadyevich Reshetnikov da yaptırım uygulanan kişiler arasına eklendi.

Ayrıca Rus Donanmasının başındaki Nikolay Anatolyevich Yevmenov, Rus Kara Kuvvetleri Başkomutanı Oleg Leonydovych Salyukov ve Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Sergei Surovikin'e de yaptırım uygulanacak.

Vneshtorbank Başkanı Andrei Leonidovich Kostin, Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi direktörü ve Sözcüsü Maria Zakharova da AB yaptırım listesinde bulunuyor.

İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) ise yaptırım listesinde yer alan kurumlar oldu.

Ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın 351 üyesi de listede yer aldı.

AB yaptırım listesindeki kişilere seyahat yasağı getirildi. Kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.