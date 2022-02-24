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Dünya AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun
Dünya

AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 09:54:00 -
AB'den Putin'e çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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