AB'den o ülkeye klozet yasağı!

Rusya’ya yönelik yeni ticari yasaklar ve teknoloji ihracat kısıtlamalarını içeren 11 milyar avroluk 10’uncu yaptırım paketini duyuran Avrupa Birliği (AB), yeni yaptırım paketinde silah üretiminde kullanılabileceğini iddia ettiği bide, klozet, lavabo ve benzeri banyo ve sıhhi ekipmanları dahil ediyor.

EUobserver’ın haberine göre, yaptırımlara doymayan AB’nin 10’uncu yaptırım paketi kapsamında Rusya’ya ihracatı yasaklanabilecek ürünlerin listesine sıhhi ekipmanlarla birlikte kenevir ipliği, LED ışıklandırma, forkliftler, mektup tasnif makineleri, baca, tuğla, lastik ve kalemlerin de eklendiği dikkat çekerken, AB ayrıca kolluk kuvvetlerinin kullandığı tazyikli su sistemleri ve şok tabancalarını da içeren çevik kuvvet teçhizatının ihracatını yasaklamayı planlıyor.

Haberde Avrupa Birliğinin elmas ve nükleer endüstrilere kısıtlama getirme kararı almadığına değinilirken, öte yandan Rus bankalarına karşı da ilave yaptırımların uygulanması bekleniyor.

Alfa Bank, Tinkoff Bank ve Rosbank’ın SWIFT ile bağının koparılmasını planlayan AB, buna ek olarak, 130 Rus vatandaşıyla RT Arabic ve Sputnik Arabic haber kanallarına yaptırım uygulayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Rusya üzerinde baskıyı artırmak için yeni yaptırım paketi hazırladıklarına işaret ederek, “Rusya’ya yeni ticaret yasakları ve teknoloji ihracat kontrolleri içeren 10’uncu yaptırım paketini teklif ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Yeni yaptırım paketinin toplam değerinin 11 milyar avro olduğuna dikkati çeken von der Leyen, paketin farklı unsurlarla birlikte insansız hava aracı (İHA), füze ve helikopter gibi Rus silah sistemlerinde kullanılan elektronik bileşenlere ihracat kısıtlaması içerdiğini belirtti.

Von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş alanlarında kullandığı İran yapımı yüzlerce İHA tespit edildiğini anımsatarak, “Bu İran yapımı dronlar Ukraynalı sivilleri öldürüyor ve bu zalimce.” yorumunu yaptı.

İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olanlar dahil olmak üzere İranlı kuruluşlara da yaptırım uygulamayı teklif ettiklerini ifade eden von der Leyen, İHA tedariki ve Rusya’da üretim tesisleri inşa etmek için teknik bilgi transferi konusunda İran’la yüzleşmeleri gerektiğini ve buna karşı yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.

AB Komisyonu tarafından teklif edilen yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için üye 27 ülkenin buna onayı gerekiyor. AB Komisyonu paketin savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat tarihine kadar yürürlüğe girmesini hedefliyor. (Gazetemru)