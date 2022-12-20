AB'den META'ya rekor ceza gelebilir

Avrupa Komisyonu, Meta'nın rekabet kurallarını ihlal ettiğini ve 11,8 milyar dolar değerinde bir cezayla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Meta'yı çevrimiçi reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozarak ve hakim konumunu kötüye kullanarak AB’nin düzenleyici yasalarını ihlal ettiği konusunda uyardı.

Yapılan incelemeler sonucunda Avrupa Komisyonu, Meta’nın reklam faaliyetleri için Facebook Marketplace hizmetini kişisel sosyal ağı Facebook ile eşleştirmesinin rekabete aykırı olduğunu bildirdi.

Eğer Meta’nın Avrupa Birliği kurallarını ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunursa, şirketin yıllık küresel cirosunun yüzde 10’una kadar para cezası verilebilir.

2021′de yıllık 117,92 milyar dolar gelir elde eden Meta için bu, 11.8 milyar dolarlık bir ceza demek.