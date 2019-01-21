AB'den İsrail'e 'yerleşim' tepkisi

Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki temsilcilikleri, İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin boşaltılması kararına "şiddetle" karşı çıktıklarını açıkladı.

AB'nin Filistin'deki temsilcileri, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine tahliye kararı gelen Sabbağ ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, "Tahliye kararının uygulanması durumunda Sabbağ ailesinden 6'sı çocuk 32 kişi mülteci durumuna düşecek." denildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile bu kapsamda Filistinlilere ait evlerin boşaltılması ve yıkılması yönünde aldığı kararlara "şiddetle" karşı çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme politikaları, uluslararası kanunlara göre yasa dışıdır. İsrail'in bu yöndeki tavrını sürdürmesi, sürdürülebilir barış ve iki devletli çözüm imkanlarını baltalıyor."

Ne olmuştu?

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerini 20 gün içinde boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler de geçen yıllarda aynı mahallede Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu. Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakar Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakar Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekânın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.