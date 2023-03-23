  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir de Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı diye geçiniyorlar! MYP’den bay bay Kemal'e payandalık

Bu kareler ABD’yi ayağa kaldırdı... Milyonlarca kez görüntülendi! İşte fotoğrafın şifreleri...

AFAD’dan deprem uyarısı: 80 fayda ciddi tehlike var!

Ramazan davulcuları manilerinde depremzedeleri unutmadı! Duyanlar camlara çıktı

Yeniden Refah Partisi'ni sarsan istifa

Rusya'dan Almanya'ya savaş tehdidi!

Irak Türkmen cephesinde harekete geçtiler! Duyuruldu: İstihbarat biriminden yetkililere uyarı geldi! PKK açıklaması

'Dolar 10 lira olacak' tahmini henüz tutmayan Engin Avcı sessizliğini bozdu! Tarihi çakılış için yeni tarih verdi

JPMorgan bir sonraki krizin hangi sektörü vuracağını açıkladı!

AK Parti'den Yavuz Ağıralioğlu açıklaması
Dünya AB’den israf önlemi: Tamir kolaylaşacak
Dünya

AB’den israf önlemi: Tamir kolaylaşacak

Yeniakit Publisher
2023-03-23 19:06:00 -
AB’den israf önlemi: Tamir kolaylaşacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, israfı azaltmak ve tasarrufu sağlamak için teknolojik ürünler için yeni tamir hakkı düzenlemesini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, israfın önüne geçmek ve çevredeki hedeflerin yakalanması için yeni bir düzenleme teklifini tanıttı. Ürün onarımına teşvik eden yeni kurallardan oluşan “tamir hakkı” düzenleme teklifi ile birlikte bozulan televizyon, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin tamiri daha kolay bir hale gelecek. İşte detaylar!

“Tamir hakkı” düzenlemesi ile üreticiler, 10 yıllık teknolojik ürünleri tamir edecek
AB Komisyonu geçtiğimiz gün, tüketicilerin teknolojik ürünler için onarım hizmetine erişimini kolaylaştıracak düzenleme önerdi. Düzenlemenin amacı ise israfı azaltmak ve tüketicilerin tasarruf etmelerini sağlamak oluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler; televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akıllı telefon, süpürge ve tablet gibi bozulan ürünlerini daha kolay bir şekilde tamir ettirecek. Bunun yanı sıra onarım işlemi daha uygun bir fiyat ile tamir ettirme şansına sahip olacak. Bu şekilde de ürünü değiştirmenin önüne geçecek.

AB Komisyonu’nun attığı bu adım tüketicilere yeni bir tamir hakkın veriyor. Bu durumda ise onarımın daha ucuz olduğu ya da değiştirmeyle aynı maliyete sahip olduğu zamanlarda satıcıların tamir etmesi istenecek. Böylelikle daha kolay ve ulaşması mümkün bir seçenek haline gelecek.

Tüketiciler, garanti kapsamı dışında da üreticilerden tamir talebinde bulunma hakkına sahip olacak. Yeni kurala göre AB’nin tanımladığı ürünleri üretici şirketler, 5 ile 10 yıl boyunca onarmak zorunda kalacak. Bu da 10 yıllık teknolojik ürünlerin dahi tamir etme zorunluluğu olduğunu gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu durumla ilgili tüketicilerin onarım koşulları ve fiyat bilgisi almaları için de adım atılıyor. Bunun için Avrupa Onarım Bilgi Formu Sistemi kurulacak. Ayrıca daha kaliteli bir hizmet imkanı sunan tamircileri belirlemek için önemli hazırlıklar olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Brent petrolün varil fiyatı 76,03 dolar! Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu şok etti: Ünlü şirket tahminini duyurdu
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 76,03 dolar! Petrol fiyatlarında ‘Çin’ senaryosu şok etti: Ünlü şirket tahminini duyurdu

Petrol fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının ardından güne düşüşle başladı. Dün 77,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil f..
Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı
Ekonomi

Bankada altını olanlar dikkat! Haluk Özdil 'Büyük bir rezalete sürüklendik' diyerek uyardı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarının küresel piyasalarda artmasıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Bir de Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı diye geçiniyorlar! MYP’den bay bay Kemal'e payandalık
Siyaset

Bir de Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı diye geçiniyorlar! MYP’den bay bay Kemal'e payandalık

BBP Partisi kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol ve dava arkadaşı olduğunu iddia eden Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23