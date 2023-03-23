AB’den israf önlemi: Tamir kolaylaşacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, israfın önüne geçmek ve çevredeki hedeflerin yakalanması için yeni bir düzenleme teklifini tanıttı. Ürün onarımına teşvik eden yeni kurallardan oluşan “tamir hakkı” düzenleme teklifi ile birlikte bozulan televizyon, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin tamiri daha kolay bir hale gelecek. İşte detaylar!

“Tamir hakkı” düzenlemesi ile üreticiler, 10 yıllık teknolojik ürünleri tamir edecek

AB Komisyonu geçtiğimiz gün, tüketicilerin teknolojik ürünler için onarım hizmetine erişimini kolaylaştıracak düzenleme önerdi. Düzenlemenin amacı ise israfı azaltmak ve tüketicilerin tasarruf etmelerini sağlamak oluyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketiciler; televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akıllı telefon, süpürge ve tablet gibi bozulan ürünlerini daha kolay bir şekilde tamir ettirecek. Bunun yanı sıra onarım işlemi daha uygun bir fiyat ile tamir ettirme şansına sahip olacak. Bu şekilde de ürünü değiştirmenin önüne geçecek.

AB Komisyonu’nun attığı bu adım tüketicilere yeni bir tamir hakkın veriyor. Bu durumda ise onarımın daha ucuz olduğu ya da değiştirmeyle aynı maliyete sahip olduğu zamanlarda satıcıların tamir etmesi istenecek. Böylelikle daha kolay ve ulaşması mümkün bir seçenek haline gelecek.

Tüketiciler, garanti kapsamı dışında da üreticilerden tamir talebinde bulunma hakkına sahip olacak. Yeni kurala göre AB’nin tanımladığı ürünleri üretici şirketler, 5 ile 10 yıl boyunca onarmak zorunda kalacak. Bu da 10 yıllık teknolojik ürünlerin dahi tamir etme zorunluluğu olduğunu gösteriyor.

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Söz konusu durumla ilgili tüketicilerin onarım koşulları ve fiyat bilgisi almaları için de adım atılıyor. Bunun için Avrupa Onarım Bilgi Formu Sistemi kurulacak. Ayrıca daha kaliteli bir hizmet imkanı sunan tamircileri belirlemek için önemli hazırlıklar olacak.