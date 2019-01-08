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AB'den İran'a yaptırım kararı!

Avrupa Birliği, Avrupa topraklarında suikast girişimi düzenlemeye çalıştığı sebebiyle İran istihbarat servisine yaptırım kararı aldı.

08 Ocak 2019 Salı 13:25
AB'den İran'a yaptırım kararı!

Danimarka Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin İran istihbarat servisine yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Kararın, İran istihbarat servisinin Avrupa topraklarında planladığı öne sürülen suikast girişimi sebebiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:25
  1. Avrupa Birliği
  2. iran istihbarat servisi

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