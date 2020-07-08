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Ekonomi

AB'den Filistin'e 22,7 milyon avro destek hazırlığı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:58:07 -
AB'den Filistin'e 22,7 milyon avro destek hazırlığı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere yardım amacıyla 22,7 milyon avro kaynak tahsis etti.

AB Komisyonu, Filistin'deki savunmasız halkı desteklemek için ek yardımda bulunulacağını açıkladı.

Filistinlilerin artan şiddet ve temel hizmetlerin eksikliği nedeniyle tehdit altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da artırdığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da salgına rağmen Filistinlilerin konutlarının yıkılmaya devam ettiği anımsatıldı.

AB'nin, Filistinlilere yardım etmek için 22,7 milyon avro ek kaynak ayırdığına işaret edilen açıklamada, bununla ihtiyaç sahibi ailelere mali destek verileceği ve Filistinlilerin eğitim imkanlarının artırılacağı kaydedildi.

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