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Aktüel

AB'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:48:43 -
AB'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı kutladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Kurulu seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

2021-2022 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyesi olarak görev yapacak İrlanda, Norveç, Hindistan, Kenya ve Meksika'yı tebrik eden Borrell, "AB, Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesini tebrik ediyor." ifadesini kullandı.

Borrell, AB'nin yeni küresel sınamalara karşı birlikte çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.



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