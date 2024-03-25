  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzerleri Türkiye’nin de başına geldi… Putin’den çok akıllıca adım

İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

Seçimlere sayılı günler kala o partiden sürpriz karar! Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladılar

Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

“Sorunun farkındayız” diyen Erdoğan’dan emeklilere çağrı: Yeter ki…

Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor
Teknoloji AB’den Apple, Alphabet ve Meta’ya soruşturma! Apple büyük vurgun yiyebilir
Teknoloji

AB’den Apple, Alphabet ve Meta’ya soruşturma! Apple büyük vurgun yiyebilir

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:22:00 -
AB’den Apple, Alphabet ve Meta’ya soruşturma! Apple büyük vurgun yiyebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji şirketleri Apple, Alphabet ve Meta hakkında soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği Komisyonu, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hakkına soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma çerçevesinde Google’ın üst kuruluşu Alphabet, Facebook'un çatı kuruluşu Meta ve Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) yönelik ihlalleri olup olmadığı incelenecek. Yasayı ihlal ettikleri tespit edilen firmalar, yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar büyük para cezası ödemek zorunda kalacak.

AB Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Apple ve Alphabet'in abonelikler konusunda müşterilerle yeterince iletişim kurup kurmadığı, Apple'ın kullanıcılara yeterli seçenek sunup sunmadığı, Meta'nın verilerinin reklamlarda kullanılmasını önlemek için kullanıcılardan adil olmayan bir şekilde ödeme talep edip etmediği, Google'ın arama sonuçlarında kendi ürün ve hizmetlerini öne çıkarıp çıkarmadığı araştırılacak.

Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin yapıcı bir şekilde soruşturmada yer alacağı belirtildi. Şirketin yasaya uygun çalıştığı ifade edilen açıklamada, AB yasasına uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalar kurulduğu kaydedildi.

AB, Apple'a müzik yayın hizmetlerine erişim konusunda rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.8 milyar euro para cezası vermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23