AB’den Apple, Alphabet ve Meta’ya soruşturma! Apple büyük vurgun yiyebilir

Avrupa Birliği Komisyonu, dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hakkına soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma çerçevesinde Google’ın üst kuruluşu Alphabet, Facebook'un çatı kuruluşu Meta ve Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) yönelik ihlalleri olup olmadığı incelenecek. Yasayı ihlal ettikleri tespit edilen firmalar, yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar büyük para cezası ödemek zorunda kalacak.

AB Komisyonu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Apple ve Alphabet'in abonelikler konusunda müşterilerle yeterince iletişim kurup kurmadığı, Apple'ın kullanıcılara yeterli seçenek sunup sunmadığı, Meta'nın verilerinin reklamlarda kullanılmasını önlemek için kullanıcılardan adil olmayan bir şekilde ödeme talep edip etmediği, Google'ın arama sonuçlarında kendi ürün ve hizmetlerini öne çıkarıp çıkarmadığı araştırılacak.

Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin yapıcı bir şekilde soruşturmada yer alacağı belirtildi. Şirketin yasaya uygun çalıştığı ifade edilen açıklamada, AB yasasına uyum sağlamak için çeşitli mekanizmalar kurulduğu kaydedildi.

AB, Apple'a müzik yayın hizmetlerine erişim konusunda rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.8 milyar euro para cezası vermişti.

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