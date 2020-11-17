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Ekonomi AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek
Ekonomi

AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek

İstihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar avro, İspanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Litvanya'ya 300 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon avro, Slovenya'ya 200 milyon avro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon avro olmak üzere toplam 14 milyar avro finansal destek sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:32:32 -
AB'den 9 üyesine 14 milyar avro destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 14 milyar avro mali destek sağlandığını bildirdi.

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar avro, İspanya'ya 4 milyar avro, Yunanistan'a 2 milyar avro, Hırvatistan'a 510 milyon avro, Litvanya'ya 300 milyon avro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon avro, Slovenya'ya 200 milyon avro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon avro olmak üzere toplam 14 milyar avro finansal destek sağlandığı kaydedildi.


- Program hakkında


Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı.

Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar avro finansal destek sağlaması planlanıyor.

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