AB’den 7 ülkeye bütçe disiplin soruşturması
Avrupa Birliği Komisyonu, aralarında Fransa ve İtalya’nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatılacağı uyarısında bulundu.
AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin tavsiyeler içeren “Avrupa İlkbahar Sömestir Paketi” başlıklı çalışmasını yayımladı. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3’ünü, kamu borçlarının GSYH’nin yüzde 60’ını geçmemesi gerektiği hatırlatılan çalışmada, “Raporda yer alan değerlendirmeler ışığında, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya için aşırı bütçe açığı prosedürünün başlatılması gerekiyor” denildi. Çalışmada, hazırlanan raporların prosedürlerinin başlatılmasına yönelik ilk adım olduğuna işaret edildi. Birlik kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Ancak, AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.