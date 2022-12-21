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Dünya AB'de Uniper depremi! 34,5 milyar avroluk paket onaylandı
Dünya

AB'de Uniper depremi! 34,5 milyar avroluk paket onaylandı

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zor günler geçiren Almanya'da mali krizle karşı karşıya kalan Uniper adlı şirketi kurtarmak için 34,5 milyar avroluk paket onaylandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 02:24:00 -
AB'de Uniper depremi! 34,5 milyar avroluk paket onaylandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın enerji krizinde mali yapısı bozulan Uniper şirketine 34,5 milyar avro sermaye sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizinde Almanya'nın Uniper'in sermaye yapısını yeniden düzenlemesine yönelik tedbirinin onaylandığını bildirdi.

Açıklamada, AB kamu destek kuralları uyarınca Almanya tarafından bildirilen toplam 34,5 milyar avroya varan yeniden sermayelendirme müdahalesinin gerekli ve uygun bulunduğuna işaret edilerek, bu tedbirin Uniper'in müşterilerine hizmet sağlamaya devam etmesini sağlayacağı ve Almanya'da doğal gaz piyasasında ciddi aksamaların önlenmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

Uniper'in Almanya tarafından yeniden sermayelendirilmesi kapsamında şirkete 8 milyar avroluk acil nakit sermaye artışı sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, hisse başına 1,70 avro sermaye taahhüt edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın firmaya 2024'e kadar aşamalı biçimde ödemeyi planladığı 26,5 milyar avroluk kayıtlı sermayenin de onaylandığı belirtildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Gazprom, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Uniper'in en büyük gaz tedarikçisiydi. Rusya'dan gaz teslimatlarındaki büyük düşüş sonrası müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper, bir süre spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik etti ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadı.

Alman hükümeti, enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99'unu alıp kamulaştırmaya karar vermişti.

Enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar avro zarar açıklamıştı.

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