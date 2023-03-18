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Dünya AB'de olağanüstü toplantı
Dünya

AB'de olağanüstü toplantı

Avrupa Merkez Bankası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından bugün olağanüstü toplanacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 09:20:00 - 2023-03-18 09:21:10
AB'de olağanüstü toplantı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftalarda piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bankacılık sektöründeki zorlukları değerlendirmek üzere bugün Denetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın geçen hafta iflas etmesi bu hafta küresel bankacılık sektöründe geniş çaplı çalkantıya neden oldu.

Reuters'a konuşan sözcü, "Denetim Kurulu bankacılık sektöründeki gelişmelere dair fikir alışverişi yapmak ve üyelere güncel bilgi vermek üzere toplanıyor" açıklaması yaptı.

Bu hafta benzer bir olağanüstü toplantı daha düzenleyen ECB dün politika ve mevduat faizini 50 baz puan arttırdı.

Kaynak: Dünya Gazetesi
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