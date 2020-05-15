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Ekonomi

AB'de istihdam 1. çeyrekte yüzde 0,2 düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:28:04 -
AB'de istihdam 1. çeyrekte yüzde 0,2 düştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB), istihdam 2020'nin 1'inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi'nin ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı 1'inci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayınladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam yılın 1'inci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 düştü. İstihdam, 2019'un 1'inci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,3 artış gösterdi.

27 üye ülkeden oluşan AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, 1'inci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı.

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