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Ekonomi

AB'de inşaat üretimi mayısta yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:37:44 -
AB'de inşaat üretimi mayısta yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nde (AB) inşaat üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 21,2 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 27,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un mayıs ayına göre ise yüzde 11,9'luk gerileme kaydetti.

AB'de inşaat üretimi, mayısta önceki aya göre yüzde 21,2 artarken, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 10,3 düşüş gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 168 ile İtalya'da, yüzde 118,3 ile Fransa'da ve yüzde 28,6 ile Belçika'da ölçüldü. En yüksek düşüş ise yüzde 20,3 ile Macaristan'da, yüzde 3,1 ile Polonya'da ve yüzde 2,9 ile Çekya'da gerçekleşti.

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