ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye 60 tırla yeni lojistik sevkiyat gerçekleştirdi

ANKARA (AA) - ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi.

Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi. Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti. ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı. 2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.