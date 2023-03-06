ABD'den yıllar sonra gelen yaptırım kararı

ABD, Şam'ın dış mahallelerinden Tadamon'da elleri ve gözleri bağlı 41 sivilin teker teker vurulup bir çukura atılmasından sorumlu askeri istihbarat subayı Emced Yusuf’a karşı 10 yıl sonra harekete geçti.

Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Suriye iç savaşının 12. yılına girdiğini, bu sürede çok sayıda savaş suçu ile insanlığa karşı suç işlendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zulümlerden biri de Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde 16 Nisan 2013'te Esed rejimi askeri istihbarat görevlisi Emced Yusuf'un en az 41 silahsız sivili katlettiği katliamdı. Soğukkanlılıkla ve sistematik bir şekilde işlenen bu cinayetlerin videolu delilleri, bağımsız araştırmacılar tarafından uzun ve kapsamlı bir soruşturmanın ardından ilk kez 2022'de kamuoyuyla paylaşıldı. Bugün, bu vahşetin hesabını sormak üzere harekete geçiyoruz."

ABD’li Bakan, Suriye Askeri İstihbarat Teşkilatında yetkili subay olan Emced Yusuf, eşi Annan Vafus ile yakın aile üyelerine ABD’ye giriş yasağı getirdiklerini bildirdi.

"Tadamon" kurbanlarını andıklarını belirten Blinken, bu katliamın görüntülerinin, siyasi bir çözüm için ilerleme kaydedilmeden ülkelerin Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştirmemesi gerektiğine dair önemli bir hatırlatma olması gerektiğini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Blinken, Esed rejiminin insan hakları ihlallerinin bedelini ödemesi için tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Suriyelilere karşı işlenen suçlar, ihlaller ve suiistimaller için adaletin sağlanması ve (Esed rejiminin) hesap vermesi, Suriye'de ve bölgede istikrarlı, adil ve kalıcı bir barış için şarttır." ifadesini kullandı.