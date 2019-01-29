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ABD'den Venezuela ordusuna şok çağrı!

Trump'ın danışmanı Bolton skandal açıklamalarını bir adım daha öteye taşıyarak, 'Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli' ifadesini kullandı.

29 Ocak 2019 Salı 01:25
ABD'den Venezuela ordusuna şok çağrı!

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını söyledi.

Bolton ise Venezüella ordusuna, gücü muhalif lidere teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Ordu Maduro'ya destek için sokağa çıktı

Venezuela ordusu, başta ABD olmak üzere birçok ülkenin Guadio'yu geçici başkan olarak tanıması üzerine sokağa çıktı.

 Venezüela Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, 28 Ocak, şanlı ordumuzun erkek ve kadınları, Amerikan emperyalizminin aralıksız saldırıları karşısında morallerin yüksek olduğunu sergiledi. Venezüella'yı korumak boynumuzun borcu" dendi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 01:25
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