ABD’den Venezuela hava sahası ile ilgili uçuş uyarısı

ABD ile Venezuela arasında tansiyonun yüksek seyrettiği günlerde Washington’dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela hava sahasına yönelik Havacılık Duyurusu (NOTAM) yayımlayarak bölgedeki uçuş güvenliğine ilişkin uyarıda bulundu.

FAA açıklamasında, “Venezuela ve çevresindeki kötüleşen güvenlik durumu ile artan askerî faaliyetler nedeniyle, Maiqueta Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (SVZM FIR) tüm irtifalarda operasyon yapan havayolu işletmelerine dikkatli olmaları tavsiye edilir” ifadelerine yer verildi.

Bölgede artan tehditlerin; geçiş uçuşları, iniş ve kalkışlar, havaalanı çevresi ve yerde bulunan uçaklar dahil olmak üzere tüm irtifalarda “potansiyel risk” oluşturabileceği vurgulandı.

FAA ayrıca, Venezuela hava sahasına yönelik planlanan uçuşlar için havayolu şirketlerine en az 72 saat önceden bildirim yapma çağrısında bulundu.