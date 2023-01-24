ABD'den Ukrayna'ya M1 Abrams tankı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankları vermeye hazırlandığına yönelik haberlere ilişkin, tankların temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Jean-Pierre, Ukrayna ve diğer müttefiklerle sürekli temas halinde olduklarını aktararak, Ukrayna'ya gerekli desteğin sonuna kadar yapılacağının altını çizdi.

Jean-Pierre, Abrams tanklarının temini hususunda bazı zorluklar olsa da bu seçeneğin hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkati çekerek, bu konuda bir yorum yapmaktan kaçındı ve gazetecileri Savunma Bakanlığına yönlendirdi.

ALMANYA'YI TAKDİR ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Diğer taraftan Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tanklarını göndereceğine ilişkin haberlerle ilgili ise bu gibi kararları almanın her ülkenin kendi egemenliği uhdesinde olduğunu belirten Jean-Pierre, ortaklarının Ukrayna'ya yardımlarını her zaman takdir ettiklerini söyledi.

BİDEN AFRİKA ÜLKELERİNE SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRECEK

Jean-Pierre, Çin'in Rusya'ya maddi desteğine ilişkin soruya, bu durumu yakından takip ettikleri, Çin hükümetiyle de Rusya'ya maddi desteğin olası sonuçları hakkında açıkça konuştukları yanıtını verdi.

Bunların yanı sıra Başkan Joe Biden'ın Afrika ülkelerine seyahat gerçekleştirmeyi planladığını ancak tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'in 25-29 Ocak'ta Gana, Mozambik ve Kenya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde çıkan "gizli belgeler" ile ilgili ise yasal süreçlerin devam ettiği gerekçesiyle yorum yapmayacağını söyledi.

ALMANYA'DAN UKRAYNA KARARI

Spiegel dergisinin internet sitesindeki haberinde, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddiası yer aldı.

Haberde, aylar süren tartışmaların ardından Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya savaş tankları göndermeye karar verdiği, müttefiklerin de aynı şekilde hareket edeceği öne sürüldü.