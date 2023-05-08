ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik S-400 teklifini ilk kez açıkladı. Çavuşoğlu’nun açıklamasına göre; ABD, Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 Hava Savunma Sistemi’ni Ukrayna’ya sevk etmesini teklif etti. Türkiye ise bu teklifi reddetti.

Çavuşoğlu, "S-400’ün kontrolünü bize verin, biz inceleyelim. Kontrolünü başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?" dedi.

"F-35’e dönelim demiyoruz"

Türkiye’nin F-35 ve F-16 programlarına değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz şu anda F-35‘e dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi muharip uçağımızı üretiyoruz. İlaveten biz F-16 almak istiyoruz, Kongre’deki sessizlik bozulmadı.

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F-16 konusunda tüm müzakereler bitmesine rağmen henüz ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre’ye resmi bildirimde bulunulmadı. Gayrıresmi bildirimde bulundu, bekliyoruz. F-35 programından biz çıkmadık, ABD S-400’den ötürü CAATSA yaptırımı uyguladı."

"Patriot teklifinde bulunun dedik"

Ayrıca Türkiye’nin hava savunma sistemi ihtiyacı bulunduğuna değinen Çavuşoğlu, “Patriot teklifinde bulunun diyoruz, ona da dil ucuyla bazen tamamen diyorlar ancak resmiyette yok. Kongre’den onay alamayız diyorlar.” dedi.

Türkiye’nin S-400 HSS Tedarik Süreci

Türkiye, Eylül 2017 tarihinde Rusya Federasyonu ile “acil ihtiyaç” kapsamına iki filo (4 batarya) S-400 Hava Savunma Sistemi (HSS) tedariki ile ilgili olarak 2.5 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, Rusya’dan S-400 tedariki gerçekleştiren ilk NATO ülkesi oldu.

1.3 milyar ABD Doları değerindeki ilk S-400 filosunu içeren parçaların teslimatları, Temmuz 2019 yılı itibariyle Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 HSS satın alması sonucunda ABD, bu alımı gerekçe göstererek Türkiye’ye F-35 Lightning II savaş uçaklarının teslimatına yönelik olarak Aralık 2020’de ambargo uyguladı ve Türkiye 5. Nesil F-35 Lightning II savaş uçağı projesinden çıkartıldı.

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