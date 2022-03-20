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Dünya ABD’den Türkiye’ye tuzak: Bakın neyi teklif etmişler!
Dünya

ABD’den Türkiye’ye tuzak: Bakın neyi teklif etmişler!

İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Amerika’nın önde gelen medya kuruluşu Wall Street Journal’in ilk olarak duyurduğu “S-400’ü Ukrayna’ya transfer edin” teklifini şimdi de Reuters ayrıntı vererek servis etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 09:54:00 -
ABD’den Türkiye’ye tuzak: Bakın neyi teklif etmişler!

ABD'li yetkililerden Türkiye'ye ‘sinsi tuzak’ niteliğinde dikkat çekici bir öneri geldi. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi teklif edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamasıyla sivil can kayıpları artmaya devam ediyor.

Böyle bir tablo karşısında Kiev yönetimi, hava sahasının kapatılmasının yanı sıra ABD'den hava savunma sistemlerinin tedarikini talep ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti.

ABD’li bakan yardımcısının ziyaretinde gündeme geldi

Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayrıresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.

Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.

"Sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an”

Konuya dair Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.

"S-400 takası o kadar da kolay olmaz”

Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

 

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