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Gündem ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı
Gündem

ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadele hakkında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, skandal bir açıklamaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 02:08:00 -
ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada Suriye'de Türkiye'nin düzenlediği harekatları takip ettiklerini belirtirken "Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" sözleriyle Türkiye'ye operasyonları durdurma çağrısında bulundu.

Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG'nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Gerilimi düşürün çağrısı

"Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

"Çatışmalar durmalı"

"Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna" ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, "Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ'ın yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullanmıştı.

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