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Gündem ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020'de yaşananları bir basın toplantısı ile değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:45:00 - 2020-12-30 11:21:52
ABD'den Türkiye'ye S-400 teklifi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yıl Sonu Basını Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2020 yılında dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

"- 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.

AB'ye mesaj

- AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. Ama 2020 özellikle Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız.

"Bizsiz bir şey yapamayacaklarını herkese gösterdik"

- Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördük. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

S-400 ve Biden açıklaması

- ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı. ABD yaptırım kararından sonra bize "ortak çalışalım" teklifi ile geldi. Biz o teklife "evet" dedik ve görüşmeler de başladı. Ağır ya da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz.

-Rusya ile ilişkilerimiz olumlu bir şekilde yürüyor.

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