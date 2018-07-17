ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ciddi sonuçları olur

İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough havacılık fuarında gazetecilere konuşan Kaidanow, Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerini alma konusunda daha da ileriye gitmesi halinde yaptırımların "sadece bir başlangıç" olacağına işaret etti.

"BU SİSTEMLERİN RUSLARDAN ALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda değerlendirmede bulunan Kaidanow şunları söyledi:

"Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

"Bu sistemlerin Ruslardan alınmasından endişeliyiz" diyen Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın almasının Rusya'nın Avrupa da dahil farklı bölgelerde "uygunsuz" davranışlar sergilemesini sağlayacağından endişe duyduklarını belirtti.

"TÜRKLERE PATRİOTLAR AÇISINDAN NELER YAPABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BAZI BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow, "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patriot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaidanow, Washington'ın "ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası"nı (CAATSA) yasasını kabul ettiğini ve bu çerçevede savunma alanında Rusya ile işbirliği yapan kuruluşlara yaptırım uygulandığını hatırlattı.

ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçakalrının teslimatını englleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sputnik