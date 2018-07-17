0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ciddi sonuçları olur

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almasının Türkiye için "ciddi sonuçları olacağı" tehdidinde bulundu.

17 Temmuz 2018 Salı 19:53
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ciddi sonuçları olur

İngiltere'de gerçekleştirilen Farnborough havacılık fuarında gazetecilere konuşan Kaidanow, Ankara'nın Rus hava savunma sistemlerini alma konusunda daha da ileriye gitmesi halinde yaptırımların "sadece bir başlangıç" olacağına işaret etti.

"BU SİSTEMLERİN RUSLARDAN ALINMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Türkiye'nin S-400 satın alması konusunda değerlendirmede bulunan Kaidanow şunları söyledi:

"Müttefiklerimizin (Türkiye) satın aldığı sistemlerin diğer müttefiklerimiz için de destekleyici nitelikte olduğundan emin olmak istiyoruz. Sınır ötesindeki dostlarımız ve partnerlerimiz bunun gerçekten ciddi bir iş olduğunu anlamalı. Alışverişlerini yaparken bunu göz önünde bulundurmalarını umuyoruz. Türkiye'nin bu alımları yapmasının, özellikle de Rusya'dan S-400 satın almasının çok ciddi sonuçları olacağını anlamasını istiyoruz."

"Bu sistemlerin Ruslardan alınmasından endişeliyiz" diyen Kaidanow, Türkiye'nin S-400 satın almasının Rusya'nın Avrupa da dahil farklı bölgelerde "uygunsuz" davranışlar sergilemesini sağlayacağından endişe duyduklarını belirtti.

"TÜRKLERE PATRİOTLAR AÇISINDAN NELER YAPABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BAZI BİLGİLER VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Müttefikler için destekleyici olan sistemin Patirot füze savunma sistemi olduğunu söyleyen Kaidanow, "Türkiye söz konusu olduğunda, bize göre bu Patriot. Türklere Patriotlar açısından neler yapabileceğimiz konusunda bazı bilgiler vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaidanow, Washington'ın "ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası"nı (CAATSA) yasasını kabul ettiğini ve bu çerçevede savunma alanında Rusya ile işbirliği yapan kuruluşlara yaptırım uygulandığını hatırlattı.

ABD geçen ay Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemini alması halinde F-35 savaş uçakalrının teslimatını englleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sputnik

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:53
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye
  4. S-400 füze savunma sistemi
  5. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    1. Çamaşır beyazlatma yöntemleri nelerdir?
    2. ABD'den Ortadoğu'ya büyük sevkiyat! 5..
    3. 2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav..
    4. Piknik dönüşü facia: Römorklu traktör..
    5. Benzine indirim geldi
    6. Albino (Albinizm) hakkında bilmeniz..
    7. Rusya'dan flaş ABD açıklaması:..
    8. Bursluluk sınavı İOKBS sonuçları ne..
    9. Pirinç eşyalarınızı böyle temizleyin
    10. Maduro'dan sömürgeci Fransa'ya tokat..
    11. Kedicik değil sanki CIA ajanı! Bakın..
    12. Zulme karşı yürürken vurulmuştu,..
    13. Benzine indirim pompaya yansımadı
    14. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    15. Rusya'dan flaş 'Su-57' kararı!..
    16. MEB bursluluk sınavı İOKBS sonuçları..
    17. Polisleri bile şaşırttı! Berber..
    18. ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi:..
    19. Yumurta çiçeğinin faydaları nelerdir?
    20. Hollanda’da adam öldürmekten aranan..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Kılıçdaroğlu zıvanadan çıktı: Erdoğan 15 Temmuz'da Marmaris'te...
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı